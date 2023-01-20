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В Клепиковском районе ввели карантин из-за бешеной лисы
Карантин введен до 19 марта.

В деревне Зыково Клепиковского районе нашли бешеную лису на личном подворье. Об этом сообщили в главном управлении ветеринарии Рязанской области.

Отмечается, что на данный момент карантин действует в деревне Зыково Клепиковского района (до 19 марта), а также в деревне Малое Жоково Рыбновского района (до 28 января).

Для профилактики бешенством в 24 населенных пунктах региона за неделю вакцинировали 220 собак, 282 кошки, четыре головы мелкого рогатого скота.