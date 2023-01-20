В Госдуме предложили вернуть мобилизованным деньги за отмену турпоездок

Законопроект планируют рассмотреть 22 февраля.

В Госдуме рассмотрят законопроект, которым предлагается дать мобилизованным гражданам право на полный возврат средств на туристические путевки и авиабилеты. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает сайт «Дума ТВ».

Законопроект планируют рассмотреть 22 февраля. Предполагается, что мобилизованному или контрактнику дадут право расторгнуть договор о реализации туристского продукта или его изменении. До начала путешествия мобилизованному или его семье вернут сумму, «равную общей цене туристского продукта».

Поправку внесут в статью 10 закона об основах туристской деятельности в РФ.

На сегодняшний день в случае отмены туры мобилизованному могут вернуть не все средства — туроператор имеет право взыскать средства за фактические расходы, понесенные им. Поскольку у туриста нет возможности спрогнозировать получение повестки, «фактически понесенные расходы туроператора будут стремиться к 100% стоимости тура», указали авторы законопроекта.