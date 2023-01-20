В Госдуме предложили сохранить выплату пенсий мобилизованным военным

В Госдуме предложили вернуть выплаты военным пенсионерам, участвующим в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

В партии напомнили, что выплаты пенсий приостановили на период мобилизации.

Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что несправедливо приостанавливать их, поскольку ассигнования на это есть в бюджете.

«Эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию», — сказал представитель партии.

Кроме того, рабочая группа предложила дать ветеранам боевых действий и членам семей погибших защитников Отечества право на бесплатную юридическую помощь.

Как заявил Вяткин, все проблемы, носящие системный характер, будут проработаны с профильными ведомствами и правительством России на законодательном уровне.