В Госдуме предложили сохранить выплату пенсий мобилизованным военным

В Госдуме предложили вернуть выплаты военным пенсионерам, участвующим в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».
В партии напомнили, что выплаты пенсий приостановили на период мобилизации.
Первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин отметил, что несправедливо приостанавливать их, поскольку ассигнования на это есть в бюджете.
«Эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию», — сказал представитель партии.
Кроме того, рабочая группа предложила дать ветеранам боевых действий и членам семей погибших защитников Отечества право на бесплатную юридическую помощь.
Как заявил Вяткин, все проблемы, носящие системный характер, будут проработаны с профильными ведомствами и правительством России на законодательном уровне.