В девятиэтажке на Тимакова после капремонта в подъезде вслед за повышенной влажностью появилась плесень

Об этом редакции РЗН. инфо рассказала жительница дома № 30 Наталья.

В девятиэтажке на улице Тимакова после капремонта из-за повышенной влажности в подъезде появилась плесень. Об этом редакции РЗН. инфо рассказала жительница дома № 30 Наталья.

По словам женщины, после жалоб жителей на повышенную влажность к ним приехала комиссия из фонда капремонта многоквартирных домов региона. Спустя несколько дней после их визита, рабочие открыли в подвале вентиляцию, но через некоторое время в подъезде появилась плесень.

«Открыли вентиляцию в подвале, которую закрыли непонятно зачем, и весь подъезд просох. Лифт включили. Вот только вопрос, кто будет убирать последствия? У нас теперь весь подъезд в плесени», — поделилась Наталья.

Жильцы отметили, что они обращались в ТСЖ «На Тимакова» с просьбой решить проблему. На что получили ответ, что исправлять будет компания, которая делала капремонт дома — ООО «СК Мега».

Редакция РЗН. инфо отправила запрос в фонд капремонта многоквартирных домов Рязанской области и в ТСЖ «На Тимакова» по данной проблеме.

Напомним, 10 января жильцы дома № 30 по улице Тимакова пожаловались, что после капремонта с начала зимы подъезд постоянно заполнен паром, а по стенам течет вода. В этот же день вечером в девятиэтажке отключили лифт из-за повышенной влажности в шахте на неопределенное время.