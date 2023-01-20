Супруга погибшего на Южной окружной водителя попросила откликнуться очевидцев ДТП

Очевидцы могут обратиться по номеру телефона супруги погибшего.

Супруга водителя внедорожнка, погибшего в ДТП на Южной окружной, попросила откликнуться очевидцев произошедшего. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Вечером в четверг, 12 января, на Южной окружной, на 186 километре трассы М5, столкнулись Hyundai Tucson и"КамАЗ".

В ДТП погиб водитель Hyundai. Водитель грузовика получил травмы, ему оказали медпомощь. Пассажира грузовика доставили в больницу. Очевидцы могут обратиться по номеру телефона супруги погибшего — +7 (900) 904-60-99 (Наталья).

Ранее появилось видео с места ДТП.