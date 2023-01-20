Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 75.2 20/01 14:25
Нал. EUR 74.81 / 76.79 20/01 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
12 часов назад
1 145
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
3 627
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
10 057
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
13 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал страны альянса как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов. Об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии, передает РИА Новости.

По словам Столтенберга, вопрос поднимут на встрече министров обороны стран в феврале.

«Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы… Он отметил, что альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности», — говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.

Столтенберг призвал к дальнейшему наращивание поставок оружия Украине из опасений якобы «новых наступлений"России.