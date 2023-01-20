Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов

Генсек НАТО Йенс Столтенбер призвал страны альянса как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов. Об этом он заявил на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии, передает РИА Новости .

По словам Столтенберга, вопрос поднимут на встрече министров обороны стран в феврале.

«Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы… Он отметил, что альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности», — говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.

Столтенберг призвал к дальнейшему наращивание поставок оружия Украине из опасений якобы «новых наступлений"России.