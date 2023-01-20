Стала известна причина смерти актера Арсена Суховского

Об этом рассказала приемная мать погибшего, продюсер Юлианна Медведева в социальных сетях.

Стала известна причина смерти актера Арсена Суховского. Об этом рассказала приемная мать погибшего, продюсер Юлианна Медведева в социальных сетях.

По ее словам, Суховский приехал в Москву, чтобы поступить в школу Табакова, и некоторое время подрабатывал на стройке.

«Пошел к начальнику получить свою зарплату, которую ему не выдавали долгое время… тот отправил его сфотографировать счетчики в трансформаторной будке, в которой его убило током», — написала женщина.

Медведева также рассказала, что тело мальчика нашли лишь спустя два дня, так как о трагедии никто не сообщил, а с территории исчезли все камеры видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что артист умер 12 января.