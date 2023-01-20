США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией

США объявят ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Об этом в пятницу, 20 января, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Как сообщил Кибри, американский Минфин квалифицирует группу «Вагнера» как транснациональную преступную организацию и на этом основании на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и ее системы поддержки «на нескольких континентах».