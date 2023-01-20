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Состоящие на учете в ПНД рязанки пожаловались на подполковника МВД из Петербурга
По их словам, полицейский из Санкт-Петербурга якобы похищает молодежь в Сестрорецке и отправляет в сексуальное рабство. Он также издевается и над пожилыми — у них он отбирает квартиры.

Жительницы Рязани, состоящие на учете в ПНД с диагнозом «шизофрения», пожаловались во все инстанции с жалобами на полицейского из Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил портал 78.ru.

По их словам, полицейский из Санкт-Петербурга якобы похищает молодежь в Сестрорецке и отправляет в сексуальное рабство. Он также издевается и над пожилыми — у них он отбирает квартиры.

Издание выяснило, что эти женщины уже неоднократно жалуются на полковника и, более того, все они знакомы. Женщины — племянница и тетя, официально стоящие на учете в ПНД с диагнозом «Шизофрения». А мужчина ранее работал в одном из отделений полиции в Василеостровском районе, где и познакомился с женщинами.

В сознание рязанок проникла мысль, на фоне которой они начали бросать сумасшедшего характера жалобы во все инстанции по всем регионам — и в Великий Новгород, и даже в Рязань.

Осенью женщин сумели отправить в психлечебницу, но родственники смогли их вызволить, после чего атаки продолжились.