Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-3°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 75.2 20/01 14:25
Нал. EUR 74.81 / 76.79 20/01 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
8 часов назад
875
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
3 490
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
9 926
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
13 002
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Следователи назначили судебную экспертизу в обрушившемся доме на улице Пушкина

В доме на улице Пушкина назначили строительно-техническую судебную экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту обрушения потолочных перекрытий и разрушения стен двух квартир в доме № 47 по улице Пушкина, после которого пострадали два человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов, изъяли фрагменты газовых труб и оборудование.

«В сжатые сроки назначены и в настоящее время находятся в производстве судебно-медицинские, пожарно-техническая, физико-химическая, взрывотехническая, взрывотехнологическая, инженерно-техническая судебные экспертизы», — добавили в следкоме.

20 января для дополнительной фиксации повреждений и оценки работ профильные специалисты и жильцы осмотрели дом и внутренние помещения повторно. Специалисты решили назначить судебную экспертизу.

Напомним, взрыв в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел 9 декабря 2022 года. В доме произошло обрушение потолочных перекрытий, пострадали два человека. По основной версии МЧС, взорвался самогонный аппарат.