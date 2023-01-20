Следователи назначили судебную экспертизу в обрушившемся доме на улице Пушкина

В доме на улице Пушкина назначили строительно-техническую судебную экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту обрушения потолочных перекрытий и разрушения стен двух квартир в доме № 47 по улице Пушкина, после которого пострадали два человека (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ).

Следователи осмотрели место происшествия, опросили жильцов, изъяли фрагменты газовых труб и оборудование.

«В сжатые сроки назначены и в настоящее время находятся в производстве судебно-медицинские, пожарно-техническая, физико-химическая, взрывотехническая, взрывотехнологическая, инженерно-техническая судебные экспертизы», — добавили в следкоме.

20 января для дополнительной фиксации повреждений и оценки работ профильные специалисты и жильцы осмотрели дом и внутренние помещения повторно. Специалисты решили назначить судебную экспертизу.

Напомним, взрыв в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел 9 декабря 2022 года. В доме произошло обрушение потолочных перекрытий, пострадали два человека. По основной версии МЧС, взорвался самогонный аппарат.