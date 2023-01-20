Школьницу из Мурмино отметили известные российские блогеры и «звезды» телешоу

Елена Разомазова, 15-летняя школьница из Мурмино вошла в число призеров онлайн-лагеря, наставниками которого выступили известные блогеры и участники всероссийских проектов и телешоу. Зимний лагерь проходил в телеграм-канале федерального творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

В проекте могли участвовать дети 11-18 лет. «Звездными» кураторами для ребят стали блогер с 13 миллионами подписчиков на Likee Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

Со 2 по 8 января наставники давали тематические задания, готовую работу нужно было снять на фото или показать в сюжетном видео. Например, Настя Кош провела мастер-класс, как сделать вертикальное видео для соцсетей на тему Нового года. Финалист шоу «Танцы на ТНТ» Саша Перцев учил технике движения рук Arms Control из популярного танцевального направления Vogue, а фотограф Вадим Бутенков показал, как на фото «ловить» эмоции.

Рязанская школьница Елена Разомазова выполнила все задания, а одним из самых «теплых» видео стала песня под гитару, которую они исполнили вместе с младшим братом. Эксперты онлайн-лагеря «Поколения М» оценили активность и разносторонние интересы Елены, и отметили ее в числе призеров.

«Елена поняла задумку нашего проекта и использовала возможность дистанционного обучения на все сто. Для таких активных детей творческо-благотворительный проект „Поколение М“ проводит мастер-классы и придумывает нестандартные задания. Ребята имеют возможность встречаться в сети с известными хореографами, телеведущими, актерами, певцами, блогерами и многими другими известными людьми. Для участия в проекте нужно иметь возможность записать видео или фото на смартфон, и интернет, чтобы загрузить его, то есть этот формат доступен любому юному таланту нашей области», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

«Про проект МТС я узнала случайно, увидев запись о старте зимнего онлайн-кэмпа в одном из телеграм-каналов. Это такой же лагерь, есть определенный распорядок, появляются друзья со всей страны, мы друг за друга болели. Вокальный номер мы подготовили с братом — он играет на гитаре, мы учимся в музыкальной школе. На онлайн-занятиях я узнала много полезного: как вести видеоблог, делать живые, „пробивающие“ фото, как можно интересно двигаться и так далее. Мне кажется, такая форма обучения — отличная возможность научиться новому, расширить свой кругозор и посмотреть на других ребят», — рассказала призер онлайн-лагеря Елена Разомазова.

Творческие дети Рязанской области могут принять участие в федеральном конкурсе, выбрав на сайте pokolenie.mts.ru одну из номинаций: «Стань телеведущим» с Оксаной Федоровой, «Рисуй со смешариками», «Стань концертным промоутером», «Студия Полины Гагариной», Life-фото, «Лаборатория Zoo», MTS-Fashion и многих других.

В каждой есть видеоуроки от наставников, работы по большинству номинаций можно загружать до 31 мая 2023 года. Участниками конкурсов могут стать дети, подростки и молодежь от 6 до 22 лет.

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.