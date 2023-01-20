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РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
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РЗН. инфо оценил уборку тротуаров в центре города
Журналист РЗН. инфо прошел по центру города, чтобы показать, как выглядят тротуары в областном центре.

В декабре в Рязанскую область пришла неустойчивая погода: то выпадал снег и стоял крепкий минус, то наступала оттепель и улицы покрывались снежной кашей и водой. В результате чего Рязань вся превратилась в сплошной каток.

Ежедневно администрация города выкладывает отчеты о том, как сотрудники дирекции благоустройства обрабатывают и убирают дороги и тротуары. Однако за месяц коммунальщики справились лишь с гололедом на крупных автодорогах. А вот на тротуары рязанцы продолжают писать десятки комментариев под каждым постом губернатора, что невозможно передвигаться даже по центральным улицам.

Журналист РЗН. инфо прошел по центру города, чтобы показать, как выглядят тротуары в областном центре.

Подробнее об этом читайте в материале в разделе «Публикации».