Рязанская инспекция ОКН подала в суд на собственника за вывеску «Цветы опт» на памятнике культурного наследия

Рязанская инспекция ОКН подала в суд на собственника за вывеску «Цветы опт» на доме № 27 на улице Ленина. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметил руководитель инспекции Михаил Дорофеев, на имя собственника и арендатора 25 апреля 2022 года были выданы предостережения убрать вывески со здания. Однако во время осмотра 3 октября 2022 года выяснилось, что требования не были выполнены.

«В связи с неустранением нарушения инспекцией подано исковое заявление к лицам, незаконно разместившим вывески на объекте культурного наследия, с требованием об их демонтаже», — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2022 года на вывеску на доме адвоката Чистова, построенного в начале XX века, обратили внимание в соцсетях.