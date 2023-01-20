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Рязанец десять лет ездил на автомобиле, объявленным интерполом в розыск
История стала известна из-за последнего автовладельца − жителя Москвы. Он приобрел BMW X6 у рязанца − Александра Бабкина, который десять лет на ней ездил. После того, как москвич приехал на автомобиле из Рязани в Москву и решил поставить его на учет − машину изъяли. В ГИБДД сообщили, что автомобиль объявлен в розыск интерполом.

Рязанец десять лет ездил на автомобиле, объявленным интерполом в розыск. Сюжет в четверг, 19 января, показали в рамках передачи «Экстренный вызов».

История началась с последнего автовладельца — жителя Москвы. Он приобрел BMW X6 у рязанца — Александра Бабкина, который десять лет на ней ездил. После того, как москвич приехал на автомобиле из Рязани в Москву и решил поставить его на учет — машину изъяли. В ГИБДД сообщили, что автомобиль объявлен в розыск интерполом.

«Я ездил на ней. Смело проезжал все посты, которые только можно было. Причем не только в Р. Ф. Машину поставили на учет, вопросов вообще никаких по поводу этого не было», — рассказал рязанец.

Позже выяснилось, что сам автомобиль 2010 года выпуска. Был произведен в Германии, затем его перегнали в Словакию в дилерский центр. Там его купил местный житель для своей девушки из Белоруссии. Уже она продала машину рязанцу.

Правоохранительные органы предполагают, что машину могли объявить в розыск специально, чтобы получить страховые выплаты.