Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, оперативное совещание состоится в пятницу, 20 января.

«Далее в течение дня, такой рутинный рабочий день у президента, мы сообщим вам о теме оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, которое президент имеет в виду провести где-то в начале второй половины дня», — сказал Песков.