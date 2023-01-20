Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в Рыбном

В Рыбном сбили мужчину, который на месте скончался от травм.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП, произошедшего в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 16 января 2023 года примерно в 18:10 в Рыбном у дома № 2А по улице Советской. 21-летний рязанец на «ВАЗ-2109» сбил 67-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

Мужчина от травм скончался на месте ДТП.

Всех, кому известно о произошедшем, попросили обращаться по адресу: Рыбное, площадь Ленина, дом № 26 или по телефону 8 (4912) 5-14-84.

Ранее появились кадры с места ДТП.