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Песков указал на «драматическое заблуждение» о возможности успеха Украины
Песков заявил, что отношения России и западных стран находятся на очередной витке эскалации напряженности. Их заблуждение в том, что Украина может победить на поле боя, заставит западное сообщество неоднократно пожалеть, считает представитель Кремля.

Кремль указал на «драматическое заблуждение» о возможности успеха Украины на поле боя. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков заявил, что отношения России и западных стран находятся на очередной витке эскалации напряженности. Их заблуждение в том, что Украина может победить на поле боя, заставит западное сообщество неоднократно пожалеть, считает представитель Кремля.

«Мы видим приверженность драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя. Это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть, и в этом не может быть никаких сомнений. Это все приводит к тому, что конфликт деградирует, провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что страны НАТО напрямую или косвенно по нарастающей вовлекаются в конфликт. Их заявления говорят о том, что Украина подчиняется лишь указаниям запада. А поставки западных вооружений лишь добавят «проблем для украинского народы».

«Но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к своим целям», — заявил он.