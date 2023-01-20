Мэрия ищет наследников двух квартир в Рязани

Мэрия ищет наследников двух квартир и части дома в Рязани. Соответствующее сообщение опубликовали в пятницу, 20 января.

Квартирой № 202 в доме № 3 на улице Новаторов владела Фролкина Валентина Петровна, которая умерла 4 октября 2022 года.

Квартирой № 128 в доме № 55 на Московском шоссе владела Ефимова Раиса Сергеевна, умершая 8 ноября 2016 года.

16/74 части дома № 27 на улице Белинского владел Кашутин Алексей Афанасьевич, который умер 4 января 2015 года.

Наследников и рязанцев, знающих о них, попросили в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет №№ 1,3. Телефоны: 27-35-76, 25-85-69.

Если претенденты на имущество не найдутся, то оно станет муниципальным.