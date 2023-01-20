Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 января

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Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари», теневые спектакли, фестиваль ездового спорта и панк-рок концерты. Не знаете, чем заняться в предстоящие выходные? Смотрите нашу афишу.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол пройдут спектакли для детей — «Земляничная сказка», «ТриО поросят», «Красная шапочка», а также спектакль «Снился мне сад в подвенечном уборе…» и, завоевавший две награды на престижном фестивале «Золотая маска», спектакль «Пегий пес, бегущий по краю моря».

В оздоровительном комплексе «Звездный» пройдет зимний чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту, а также фестиваль ездового спорта.

На сцене филармонии пройдет сразу несколько мероприятий: концерт «Маленький Моцарт», спектакль ТЮЗа «№ 13» и мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». Для рязанцев выступят Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов.

В театре драмы покажут сказку «Дочь пирата» и два спектакля — «Тартюф» и «6 утра, американо».

В музыкальном театре покажут оперетту «Баядера». Рязанскому зрителю откроются все тайны любви и расставания индийского принца Раджами и примадонны парижского театра Одетты.

В МКЦ камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории Sonorus исполнит саундтреки из «Властелина колец». Sonorus — это полный набор струнных, деревянных и медных духовых, который максимально близко передаст атмосферу больших симфонических составов.

В кафе-клубе «Старый Парк» театр-студия деревни Шишкино из Московской области впервые выступит в Рязани и покажет два теневых спектакля «Вол и осел при яслях» Жана Сюпервьеля и «Метель» Александра Пушкина.

В ТРЦ «М5 Молл» пройдет интерактивная сказочная программа для детей «Подводный мир», в которой юным гостям предстоит пройти сложные испытания и помочь сказочной героине отыскать потерянный голос. В завершении праздника участников ждет красочное мыльное шоу.

На сцене арт-клуба «ПЛОЩАДКА» рязанская группа CAMEOUTHEY! презентует новый ЕР «Searching for units vol. 1», а также выступят панк-рок группы Т-34, DUEL' и кавер-бэнд «КУКУМБЕРС».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».