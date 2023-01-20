Госдума готовится изменить закон о мобилизации

Минобороны готово поддержать поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров.

Минобороны готово поддержать поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на автора одного из таких законопроектов, депутата Нину Останину.

К этому вопросу депутаты решили вернуться после очередного письма инициативной группы родителей «Мы рядом». Тогда стало известно о гибели мужа участницы движения Марии Чудовой. Ее муж Александр Чудов из Самарской области погиб во время удара по зданию ПТУ в Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января. У Марии остались двое детей, один из которых с ДЦП.

С октября 2022 года Мария несколько раз обращалась в региональную прокуратуру. В ответ ей сообщали, что в законе о мобилизации не дается отсрочки от призыва по мобилизации гражданам, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида.

При этом один из детей Марии теперь не сможет получить пенсию по потере кормильца, так как уже получает пенсию по инвалидности.

По словам депутата Нины Останиной, после этой истории появился шанс на принятие подобных поправок в закон о мобилизации, так как позиция Минобороны в этом отношении изменилась. Ведомство, по ее словам, готово поддержать как минимум три поправки, предложенные депутатами.

«Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров. Количества детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится — четыре, но правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет», — сообщила госпожа Останина.