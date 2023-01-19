Жителя Захаровского района осудили за повторную езду в пьяном виде. Об этом
52-летний мужчина выпил и сел за руль машины, которая принадлежала его коллеге по работе. Он поехал в магазин, но по дороге его остановили сотрудники ДПС.
Водителя отстранили от управления автомобилем, но он отказался проходить медосвидетельствование.
Уточняется, что в это время мужчина уже имел административное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 170 часов обязательных работ. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.