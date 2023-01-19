Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
Птн, 20
Сбт, 21
-2°
ЦБ USD 68.85 -0.02 20/01
ЦБ EUR 74.41 -0.18 20/01
Нал. USD 70.71 / 73.8 19/01 17:31
Нал. EUR 74.81 / 76.5 19/01 13:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
2 680
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
9 203
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
12 313
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
16 376
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жителя Захаровского района осудили за повторную езду в пьяном виде
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Жителя Захаровского района осудили за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

52-летний мужчина выпил и сел за руль машины, которая принадлежала его коллеге по работе. Он поехал в магазин, но по дороге его остановили сотрудники ДПС.

Водителя отстранили от управления автомобилем, но он отказался проходить медосвидетельствование.

Уточняется, что в это время мужчина уже имел административное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 170 часов обязательных работ. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.