Жителя Захаровского района осудили за повторную езду в пьяном виде

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Жителя Захаровского района осудили за повторную езду в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

52-летний мужчина выпил и сел за руль машины, которая принадлежала его коллеге по работе. Он поехал в магазин, но по дороге его остановили сотрудники ДПС.

Водителя отстранили от управления автомобилем, но он отказался проходить медосвидетельствование.

Уточняется, что в это время мужчина уже имел административное наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ («Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения»). Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 170 часов обязательных работ. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.