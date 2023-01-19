Зеленский заявил, что не верит в существование Путина

Он добавил, что именно по этой причине отказывается от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в существование президента России Владимира Путина. Об этом в четверг, 19 января, он заявил на Украинском завтраке в Давосе.

Он также заявил, что именно по этой причине отказывается от мирных переговоров.

«Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации», — заявил Зеленский.