Зеленский заявил, что боевые действия на Украине зимой замедлились из-за «усталости» сторон

Зимой боевые действия на Украине замедлились из-за «усталости» сторон. Об этом в четверг, 19 января, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме.

Он заявил, что это происходит из-за «понятных обстоятельств и понятных причин».

«Действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и слава Богу враг тоже», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, на восточном участке линии соприкосновения до сих пор идут ожесточенные бои.

Ранее Зеленский назвал системы ПВО слабым местом в обороне Украины.