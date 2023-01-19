Зеленский назвал системы ПВО слабым местом в обороне Украины

Система противовоздушной обороны Украины является самым слабым местом в обороне страны. Об этом в четверг, 19 января, заявил президент страны Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме.

«Системы ПВО — это наша слабость по сравнению с другими странами. Может быть это не слабость по сравнению с [Россией], но иранские беспилотники продолжают поражать нас. Сейчас Россия готовится использовать новый пакет [поставок]", — заявил Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не верит в существование президента Владимира Путина.