В Ставропольском крае в ДТП пострадал рязанец

41-летний житель Рязани за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota.

В Ставропольском крае в ДТП пострадал рязанец. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 18 января, в Ессентуках. 41-летний житель Рязани за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota.

Оба водителя получили травмы, их госпитализировали. В полиции отметили, что рязанец, устроивший аварию, был трезв.

Проводится проверка.