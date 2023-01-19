В Ставропольском крае в ДТП пострадал рязанец
41-летний житель Рязани за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota.
В Ставропольском крае в ДТП пострадал рязанец. Об этом
Авария произошла в среду, 18 января, в Ессентуках. 41-летний житель Рязани за рулем «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Toyota.
Оба водителя получили травмы, их госпитализировали. В полиции отметили, что рязанец, устроивший аварию, был трезв.
Проводится проверка.