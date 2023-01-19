В Санкт-Петербурге в квартире нашли тело 14-летнего подростка

В Санкт-Петербурге в квартире одного из домов скончался 14-летний подросток. Об этом в четверг, 19 января, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело восьмиклассника обнаружили в его комнате одной из квартире по улице Маршала Захарова. Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Известно, что подросток жил вместе с родителями, двумя сестрами и братом. Семья на учете не стояла. Тело направили в морг для установления причины смерти.

По данному факту следователи организовали проверку.