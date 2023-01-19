В Рязанской области 20 января ожидаются +4 градуса

Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Рязанцам рассказали о погоде в пятницу, 20 января. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха по области составит -4, +1 градус. Также возможные небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололеда и ледяного дождя. Днем столбики термометра покажут отметки -1, +4 градуса. Днем осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Ранее МЧС выпустило метеопредупреждение о мокром снеге и ледяном дожде.