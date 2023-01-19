В Рязани встретили вернувшихся со спецоперации

Об этом в своем Telegram-канале написала первый зампред правительства Анна Рослякова в четверг, 19 января.

В Рязани встретили вернувшихся со спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале написала первый зампред правительства Анна Рослякова в четверг, 19 января.

«В светлый праздник Крещения Господня встретили ребят, вернувшихся с СВО. Волнение, радость и, конечно, гордость! Сердцем и мыслями — с каждым нашим бойцом. Ждем всех наших ребят!» — написала Рослякова.

Ранее сообщалось, что в регионе создадут комитет по делам молодежи. Его будет курировать Анна Рослякова. В числе прочих полномочий комитет будет заниматься вопросами мобилизации.