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В Рязани встретили вернувшихся со спецоперации
Об этом в своем Telegram-канале написала первый зампред правительства Анна Рослякова в четверг, 19 января.

В Рязани встретили вернувшихся со спецоперации. Об этом в своем Telegram-канале написала первый зампред правительства Анна Рослякова в четверг, 19 января.

«В светлый праздник Крещения Господня встретили ребят, вернувшихся с СВО. Волнение, радость и, конечно, гордость! Сердцем и мыслями — с каждым нашим бойцом. Ждем всех наших ребят!» — написала Рослякова.

Ранее сообщалось, что в регионе создадут комитет по делам молодежи. Его будет курировать Анна Рослякова. В числе прочих полномочий комитет будет заниматься вопросами мобилизации.