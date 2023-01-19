В Рязани в работе передвижного зоопарка нашли нарушение

Россельхознадзор выписал предостережение организаторам передвижного зоопарка.

Россельхознадзор выписал предостережение организаторам передвижного зоопарка в Рязани. Информация об этом размещена на сайте органа.

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 13 января провели выездное обследование в передвижной зоопарк, который открылся в одном из торговых центров в Рязани. Там представлены более десяти различных видов животных, в том числе рептилии и экзотические птицы.

В работе передвижного зоопарка нашли нарушение. По закону мероприятия с участием «живых экспонатов» должны работать не более четырех календарных дней и не более 12 часов в день. Однако передвижной зоопарк работал дольше установленных законом дней и часов.

В связи с этим Россельхознадзор объявил предостережение организатору выставки.