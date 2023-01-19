В Рязани сотрудник ИК получил взятку за передачу осужденному мобильных телефонов

Уголовные дела возбудили на сотрудника исправительного учреждения и осужденного.

В Рязани сотрудник ИК получил взятку за передачу осужденному мобильных телефонов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В апреле 2022 года сотрудник рязанского ИК-2 получил взятку в размере 21,5 тысяч рублей за пронос и передачу заключенному четырех мобильных телефонов.

Уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки») возбудили против сотрудника и осужденного.

Проводятся следственные действия.