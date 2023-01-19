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В Рязани пройдет пикет в защиту Комсомольского парка
Два 22-этажных дома планируют построить на территории бывшей платной стоянки на границе с парком. Активисты группы изучили план застройки и обнаружили, что он выходит за пределы озвученного участка и заходит на территорию парка.

В Рязани пройдет пикет в защиту Комсомольского парка. Объявление об этом разместили в группе активистов «ВКонтакте».

Пикет против незаконной застройки Комсомольского парка состоится в субботу, 21 января, в 11:00 у футбольной площадки со стороны дома № 6 по улице Новаторов.

Уточняется, что администрация города согласовала собрание с третьего раза.

Два 22-этажных дома планируют построить на территории бывшей платной стоянки на границе с парком. Активисты группы изучили план застройки и обнаружили, что он выходит за пределы озвученного участка и заходит на территорию парка.

В начале декабря жители улицы Новаторов рассказали, что строительство двух домов на улице идет с нарушениями: застройщик повредил ограждение Комсомольского парка и перекрыл проезд для пожарных машин.

Мэр Елена Сорокина поручила подготовить документы для включения Комсомольского парка в лесопарковый зеленый пояс.

В конце декабря рязанцы создали петицию против точечной защиты парка.

12 января прошло заседание по вопросу застройки территории возле Комсомольского парка. Жители рассказали, что в парке срубили две рябины без соответствующего разрешения. Выяснилось, что деревья спилила рабочая бригада ДБГ, так как деревья были сильно повреждены.

Фото Евгения Пиманкина