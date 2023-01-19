В России с 1 февраля увеличится размер маткапитала

Всего на эти цели планируют выделить более 150 млрд рублей.

В России с 1 февраля увеличится размер маткапитала. Об этом в четверг, 19 января, сообщил Минфин в Telegram-канале.

Маткапитал проиндексируют на 11,9%. На первого ребенка сумма составит 587 тысяч рублей, на второго — 775,6 тысяч рублей.

Всего на эти цели планируют выделить более 150 млрд рублей.

«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Индексация затронет более 40 мер соцподдержки населения.