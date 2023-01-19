В Омске прокуратура потребовала отменить отсрочку от мобилизации сотрудникам 14 предприятий
По мнению ведомства организации не участвовали в гособоронзаказе.
В Омске прокуратура потребовала отменить отсрочку от мобилизации сотрудникам 14 предприятий. Об этом
17 января ведомство подало в суд иск к призывной комиссии по мобилизации граждан с требованием отменить отсрочку. По мнению прокуратуры организации не участвовали в гособоронзаказе, а значит предоставление отсрочки для их сотрудников является незаконным.
Иск приняли к рассмотрению, решение примут после сбора доказательств по делу.