В Омске прокуратура потребовала отменить отсрочку от мобилизации сотрудникам 14 предприятий

По мнению ведомства организации не участвовали в гособоронзаказе.

В Омске прокуратура потребовала отменить отсрочку от мобилизации сотрудникам 14 предприятий. Об этом пишет портал Om1.ru.

17 января ведомство подало в суд иск к призывной комиссии по мобилизации граждан с требованием отменить отсрочку. По мнению прокуратуры организации не участвовали в гособоронзаказе, а значит предоставление отсрочки для их сотрудников является незаконным.

Иск приняли к рассмотрению, решение примут после сбора доказательств по делу.