В Москве произошел пожар в деревянном храме
При пожаре пострадал один человек, его доставили в больницу.
В Москве произошел пожар в деревянном храме. Об этом пишет
Пожар произошел в ночь на четверг, 19 января, на Кронштадтском бульваре.
Загорелось двухэтажное деревянное здание, которое принадлежит храму Иоанна Кронштадтского. Возгорание полностью потушили в 05:24. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
На тушение выезжали 58 человек и 15 единиц техники.
При пожаре пострадал один человек, его доставили в больницу.