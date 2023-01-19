В Москве произошел пожар в деревянном храме

При пожаре пострадал один человек, его доставили в больницу.

В Москве произошел пожар в деревянном храме. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Пожар произошел в ночь на четверг, 19 января, на Кронштадтском бульваре.

Загорелось двухэтажное деревянное здание, которое принадлежит храму Иоанна Кронштадтского. Возгорание полностью потушили в 05:24. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

На тушение выезжали 58 человек и 15 единиц техники.

При пожаре пострадал один человек, его доставили в больницу.