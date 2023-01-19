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В Кремле ответили на возможные поставки США вооружения для удара ВСУ по Крыму
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву западного оружия выведут конфликт на качественно новый уровень.

В Кремле ответили на возможные поставки США вооружения для удара ВСУ по Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву западного оружия выведут конфликт на качественно новый уровень.

Также представитель Кремля отметил, что у Украины уже есть вооружение с помощью которого она ежедневно наносит удары по новым российским регионам.

Ранее американская газета The New York Times написала, что США рассматривают возможность передачи Киеву РСЗО HIMARS и БМП Bradley для ударов по Крыму.