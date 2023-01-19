В Кремле ответили на возможные поставки США вооружения для удара ВСУ по Крыму
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву западного оружия выведут конфликт на качественно новый уровень.
В Кремле ответили на возможные поставки США вооружения для удара ВСУ по Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву западного оружия выведут конфликт на качественно новый уровень.
Также представитель Кремля отметил, что у Украины уже есть вооружение с помощью которого она ежедневно наносит удары по новым российским регионам.
Ранее американская газета The New York Times написала, что США рассматривают возможность передачи Киеву РСЗО HIMARS и БМП Bradley для ударов по Крыму.