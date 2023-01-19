В Красноярском крае в ДТП с «Камри» и «Хондой» погибли два человека

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП. Об этом в четверг, 19 января, сообщил портал 19rus.

Авария случилась во вторник, 17 января, на 108 километре автодороги «Красноярск — Енисейск». На дороге столкнулись Toyota и Honda. По предварительной информации, Camry следовала в направлении Енисейска и выехала на встречку. Там она столкнулась с Honda Stepwagen.

В ДТП погибли две пассажирки «Хонды». Пострадали еще семь человек.

По данному факту проводится проверка.