В Клепиковском районе из-за пожара молодая семья осталась без жилья

Друзья семьи организовал сбор вещей и денежных средств для погорельцев.

В Клепиковском районе молодая семья осталась без жилья из-за пожара. Об этом в четверг, 19 января, сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился 1 января в селе Ершово. Семья Понкрашкиных находилась в гостях, когда в их доме начался пожар. Сгорело все имущество, включая документы и вещи.

У супругов есть ребенок. Благодаря неравнодушным рязанцам ребенка удалось одеть и обуть. Также семье передали часть женских вещей.

В настоящее время для погорельцев организован сбор средств и вещей.

«На данный момент нам нужны постельное белье, посуда, канцелярские принадлежности, а также мужские вещи, размер одежды 50-52, размер обуви 42, — рассказала женщина. — Мы не отказываемся ни от какой помощи. Спасибо всем неравнодушным».