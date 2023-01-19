В Клепиковском районе из-за пожара молодая семья осталась без жилья

В Клепиковском районе молодая семья осталась без жилья из-за пожара. Об этом в четверг, 19 января,
Инцидент случился 1 января в селе Ершово. Семья Понкрашкиных находилась в гостях, когда в их доме начался пожар. Сгорело все имущество, включая документы и вещи.
У супругов есть ребенок. Благодаря неравнодушным рязанцам ребенка удалось одеть и обуть. Также семье передали часть женских вещей.
В настоящее время для погорельцев организован сбор средств и вещей.
«На данный момент нам нужны постельное белье, посуда, канцелярские принадлежности, а также мужские вещи, размер одежды 50-52, размер обуви 42, — рассказала женщина. — Мы не отказываемся ни от какой помощи. Спасибо всем неравнодушным».
Деньги можно перевести на счет «Сбербака», привязанный к номеру телефона