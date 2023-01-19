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В Касимове бывший главбух спортивной школы незаконно присвоил себе почти 250 тысяч рублей
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В Касимове бывший главбух спортивной школы незаконно присвоил себе почти 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

С октября 2021 года по октябрь 2022 года экс-главный бухгалтер начислял себе зарплату за совмещение должности, но в реальности выполнял обязанности только по основной должности.

Таким образом он присвоил себе почти 250 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Касимовский».