В Калужской области «КамАЗ» насмерть сбил 33-летнюю женщину

Смертельное ДТП произошло в среду, 18 января, около 20:00 на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина».

В Калужской области «КамАЗ» насмерть сбил 33-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Смертельное ДТП произошло в среду, 18 января, около 20:00 на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина».

58-летний житель Балабанова за рулем «КамАЗа» наехал на 33-женщину, которая переходила дорогу вне перехода.

От полученных травм пешеход умерла на месте аварии.

Прокуратура проводит проверку.