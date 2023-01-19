В Калужской области «КамАЗ» насмерть сбил 33-летнюю женщину
Смертельное ДТП произошло в среду, 18 января, около 20:00 на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина».
В Калужской области «КамАЗ» насмерть сбил 33-летнюю женщину. Об этом
Смертельное ДТП произошло в среду, 18 января, около 20:00 на 90 километре федеральной трассы М3 «Украина».
58-летний житель Балабанова за рулем «КамАЗа» наехал на 33-женщину, которая переходила дорогу вне перехода.
От полученных травм пешеход умерла на месте аварии.
Прокуратура проводит проверку.