В Иванове убили сотрудника местного дептранса
Инцидент произошел вечером в среду, 18 января, на улице Кузнецова.
В Иванове убили сотрудника местного дептранса. Об этом пишет портал
Инцидент произошел вечером в среду, 18 января, на улице Кузнецова.
32-летний Павел Федосеев выходил из магазина, когда к зданию подъехал автомобиль с подложными номерами. Киллер несколько раз выстрелили из пистолета Макарова и скрылся.
Убитый работал в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
По информации портала, рассматривается несколько версий; основная — бытовой конфликт, спор вокруг наследства.