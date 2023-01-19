В Иванове убили сотрудника местного дептранса

Инцидент произошел вечером в среду, 18 января, на улице Кузнецова.

В Иванове убили сотрудника местного дептранса. Об этом пишет портал Ivanovonews .

Инцидент произошел вечером в среду, 18 января, на улице Кузнецова.

32-летний Павел Федосеев выходил из магазина, когда к зданию подъехал автомобиль с подложными номерами. Киллер несколько раз выстрелили из пистолета Макарова и скрылся.

Убитый работал в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

По информации портала, рассматривается несколько версий; основная — бытовой конфликт, спор вокруг наследства.