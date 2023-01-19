В ходе СВО погиб 22-летний мобилизованный из Воронежской области

Рядовой Виктор Авдеенко погиб 8 января. Его мобилизовали после службы в армии.

В ходе СВО погиб 22-летний мобилизованный из Воронежской области. Об этом сообщили в администрации Бутурлиновского района.

Рядовой Виктор Авдеенко погиб 8 января. Он родился в 2001 году в Кыргыстане, жил в рабочем поселке Нижний Кисляй Бутурлиновского района. В 2017 году окончил среднюю школу и поступил в Бутурлиновский механико-технологический колледж.

Его мобилизовали после службы в армии.

Виктор Авдеенко воспитывался в многодетной семье, увлекался футболом и хорошо играл в шахматы.

«В ходе специальной военной операции на Украине показал себя как верный товарищ, храбрый военнослужащий и настоящий патриот. Администрация Бутурлиновского муниципального района скорбит вместе с родными и близкими Виктора Авдеенко и выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.