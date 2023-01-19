В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов

По мнению депутата Яны Лантратовой, продажи необходимо запретить в том числе и среди взрослых.

В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов. Об этом в четверг, 19 января, заявила депутат Яна Лантратова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, вейпы нужно запретить в том числе и среди взрослых. Также нужно бороться с контрафактом на рынке.

Ранее подобное предложение звучало от спикера Госдумы Вячеслава Володина. По его мнению, вейпы стоит запретить из-за их растущей популярности среди несовершеннолетних.

Лантратова поддержала инициативу депутата. Также она заявила о случаях уклонения от уплаты акциза посредством ввоза нелегальных электронных средств доставки никотина через государства-члены Евразийского экономического союза.

«И с этим давно надо было что-то делать. Потому что сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодёжи и детей», -добавила она.