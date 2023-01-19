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В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших Россию граждан
По мнению вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, в поиске средств для жилья сирот нужно поискать ресурсы у тех, кто «предал свою страну».

В Госдуме предложили давать жилье сиротам за счет имущества покинувших Россию граждан. Об этом в четверг, 19 января, заявила вице-спикер парламента Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове, передало агентство ТАСС.

Кузнецова считает, что нужно использовать имущество тех, кто «предал свою страну», для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться», — сказала Кузнецова.

Вице-спикер добавила, что в настоящее время свое жилье ждут 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели необходимо выделить около 600 млрд рублей.