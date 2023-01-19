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В Госдуме одобрили повышение акциза на сигареты и другие табачные изделия с 1 марта
Он подразумевает увеличение ставки акцизов на все перечисленные виды табачных изделий с 1 марта 2023 года до конца 2025 года.

Госдума одобрила повышение акциза на сигареты, вейпы и папиросы. Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба нижней палаты в Telegram-канале.

Сам законопроект приняли в первом чтении 13 сентября. Его поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам. Он подразумевает увеличение ставки акцизов на все перечисленные виды табачных изделий с 1 марта 2023 года до конца 2025 года.

Теперь с 1 марта и до конца 2023 года акциз на сигареты и папиросы составит 2 603 рубля за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости. В 2024 году размер ставки составит 2 707 рублей за тысячу штук с теми же 16%, в 2025 году — 2 815 рублей и 16%расчетной стоимости.

Ставка на табак для электронных сигарет на 1 марта составит 8 669 рублей за один килограмм, в 2024 году — 9 016 рублей, в 2025 году — до 9 377 рублей. Ставка на вейпы составит с 1 марта 20 рублей за 1 мл, в 2024 году — 21 рубль, а в 2025 году — 22 рубля за тот же объем.