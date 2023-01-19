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В Дагестане пенсионер устроил смертельное ДТП, погибли два человека
Авария произошла в четверг, 19 января, в 16:00 на 896 километре трассы «Кавказ».

В Дагестане пенсионер устроил смертельное ДТП, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

Авария произошла в четверг, 19 января, в 16:00 на 896 километре трассы «Кавказ». В Каякентском районе 69 -летний местный житель за рулем Hyundai Accent при развороте не уступил дорогу «ВАЗ-217030», которым управлял 27-летний водитель.

Водитель иномарки и один пассажир «ВАЗа» погибли на месте ДТП. Три человека получили травмы, их доставили в больницу: водитель и пассажир «ВАЗа», а также 65-летняя пассажирка Hyundai.

Проводится проверка.