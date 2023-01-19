Умер депутат Госдумы I созыва Андрей Попов

Ему было 59 лет.

Умер депутат Госдумы I созыва и бывший начальник управления президента во внутренней политике Андрей Попов. Об этом сообщил член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев.

Депутату было 59 лет. Информация о его смерти появилась в четверг, 19 января.

Андрей Попов в период с 1999 по 2000 годы работал помощником руководителя администрации президента России Александра Волошина. Далее — был начальником управления президента по вопросам внутренней политики. В Госдуму его избрали в 1993 году.

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