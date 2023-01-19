Стало известно, сколько рязанцев вернулось со спецоперации 19 января

Ранее областное правительство сообщило о возвращении контрактников из зоны СВО в четверг, 19 января.

Стало известно, сколько рязанцев вернулось со спецоперации. Об этом сообщила ТКР.

Из зоны СВО вернулись 63 бойца. Они находились в составе «Волга» и занимались сопровождением военных эшелонов, технической разведкой пути и восстановлением поврежденного железнодорожного полотна.

Ранее областное правительство сообщило о возвращении контрактников из зоны СВО в четверг, 19 января.