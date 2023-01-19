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Сотрудники ИТ-компаний смогут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии с 23 января
По новым правилам заявление об отсрочке специалист смоет подать сам через сайт «Госуслуг». Для весеннего призыва прием документов начнется 23 января и закончится 6 февраля.

Сотрудники ИТ-компаний смогут подать заявление на отсрочку от срочной службы в армии с 23 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве пояснили, что по новым правилам сотрудник сможет сам подать заявление на отсрочку от службы в армии. Для весеннего призыва прием документов начнется 23 января и закончится 6 февраля.

Когда сотрудник подаст заявление на портале «Госуслуг», работодатель увидит его в своем личном кабинете. Если сотрудник не отправит данные о себе либо если у него нет личного кабинета, это сможет сделать организация. До 9 февраля компании обязаны будут проверить все заявления и подать их в Минцифры, допускается несколько списков. До 1 марта Минцифры передаст сведения Миноборны, а с 1 апреля до 15 июля решение об отсрочке будет принимать призывная комиссия.

Также в Минцифры напомнили критерии для отсрочки от службы, под которые должен попадать ИТ-специалист: российское гражданство, мужской пол, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, высшее образование по специальности из списка попадающих под отсрочку, работа в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года.

Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.