Сеть магазинов джинсовой одежды Westland объявила об уходе из России

Интернет-магазин сети уже не работает, а в офлайн-магазинах начали распродажу оставшихся вещей.

Сеть магазинов джинсовой одежды Westland объявила об уходе из России. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на «горячую линию» ритейлера.

Интернет-магазин сети уже не работает, а в офлайн-магазинах начали распродажу оставшихся вещей. Оператор сообщил, что точная дата закрытия пока неизвестна.

Westland появилась в стране в 1990-е годы. Компанию основали в США, но позже ее собственником стали бизнесмены из Гонконга. Ранее в России работали более 50 магазинов. В настоящее время согласно информации на сайте в стране работают девять магазинов.