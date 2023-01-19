Сеть магазинов джинсовой одежды Westland объявила об уходе из России
Интернет-магазин сети уже не работает, а в офлайн-магазинах начали распродажу оставшихся вещей.
Сеть магазинов джинсовой одежды Westland объявила об уходе из России. Об этом
Интернет-магазин сети уже не работает, а в офлайн-магазинах начали распродажу оставшихся вещей. Оператор сообщил, что точная дата закрытия пока неизвестна.
Westland появилась в стране в 1990-е годы. Компанию основали в США, но позже ее собственником стали бизнесмены из Гонконга. Ранее в России работали более 50 магазинов. В настоящее время согласно информации на сайте в стране работают девять магазинов.