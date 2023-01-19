Рязанские полицейские ищут очевидцев ДТП двухлетней давности

Авария случилась 3 сентября 2021 года примерно в 21:22 вблизи дома № 1 по улице Вокзальной в Рыбном.

В Рыбном ищут свидетелей аварии, где сбили пешехода. Информация об этом в четверг, 19 января, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 3 сентября 2021 года примерно в 21:22 вблизи дома № 1 по улице Вокзальной в Рыбном. Там 48-летний местный житель на Pegout, по предварительной информации, сбил пешехода — 35-летнего мужчину.

Пешеход пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь.

Просьба всех, кто располагает информацией по этому ДТП, обращаться по адресу: г. Рыбное, пл. Ленина, д. 26 или по телефону 8 (49137)5-14-84.